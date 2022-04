Australien: Auftakt zu Wahlkampf

Canberra. In Australien haben die Parteispitzen knapp sechs Wochen vor der Parlamentswahl ihren Wahlkampf gestartet. Premierminister Scott Morrison hatte am Sonntag als Termin für die Abstimmung den 21. Mai bekanntgegeben. Der konservative Regierungschef, der seit 2018 im Amt ist, hofft auf eine Wiederwahl. Der jüngsten Umfrage der Zeitung The Australian zufolge liegt aber die oppositionelle sozialdemokratische Labor-Partei unter ihrem Chef Anthony Albanese in der Gunst der Wähler vorne. Morrison hatte im August 2018 nach dem Rücktritt von Malcolm Turnbull das Amt des Premierministers und den Parteivorsitz der Liberal Party of Australia übernommen. Bei der Parlamentswahl im Mai 2019 wurde er allen Umfragen zum Trotz in dem Amt bestätigt. Er führt eine Koalitionsregierung mit der noch konservativeren National Party of Australia. (dpa/jW)