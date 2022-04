London: Urteil gegen Mörder von Politiker

London. Wegen des Mordes am britischen Parlamentsabgeordneten David Amess ist ein 26 Jahre alter Mann verurteilt worden. Ein Geschworenengericht in London sprach ihn am Montag schuldig. Die Jury am Strafgerichtshof Old Bailey benötigte 18 Minuten für ihre Entscheidung, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Das Strafmaß soll am Mittwoch verkündet werden. Es wird erwartet, dass Richter Nigel Sweeney den Täter wegen Mordes und Vorbereitung terroristischer Taten zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann hatte Amess am 15. Oktober 2021 während einer Bürgersprechstunde mit zahlreichen Messerstichen getötet. Als Motiv nannte er Rache für die Zustimmung des konservativen Abgeordneten im Parlament zu Luftangriffen auf Syrien. (dpa/jW)