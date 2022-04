Proteste in Indonesien gegen Präsidenten

Jakarta. In Indonesiens Hauptstadt Jakarta ist es am Montag zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Beamte setzten Tränengas und Wasserwerfer gegen Hunderte Studierende ein, die gegen hohe Speiseölpreise und eine mögliche Verlängerung der Amtszeit von Präsident Joko Widodo protestierten. Weitere Kundgebungen fanden unter anderem in Südsulawesi und Westjava statt. Zuletzt haben sich einige einflussreiche politische Persönlichkeiten öffentlich für eine mögliche Amtszeitverlängerung ausgesprochen, wofür eine Änderung der Verfassung oder die Verschiebung der für 2024 vorgesehenen Wahlen notwendig wäre. (Reuters/jW)