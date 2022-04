Westjordanland: Israel setzt Offensive fort

Dschenin. Die israelische Armee hat ihre Offensive im Westjordanland rund um die Stadt Dschenin am Montag fortgesetzt. Die Soldaten seien auf der Suche nach Angehörigen des jungen Palästinensers, der in der vergangenen Woche bei einem Anschlag in Tel Aviv drei Israelis getötet hatte, hieß es von den Streitkräften. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett hatte Armee und Polizei nach dem Anschlag umfassende Vollmachten erteilt. »Der Staat Israel ist in die Offensive gegangen«, sagte Bennett nach einer Kabinettssitzung am Sonntag. Am Donnerstag hatte ein junger Mann in einem belebten Viertel von Tel Aviv drei Israelis getötet. Der 28jährige mutmaßliche Angreifer wurde nach stundenlanger Fahndung erschossen. Nach Angaben des Geheimdienstes Schin Bet kam er aus Dschenin. (AFP/jW)