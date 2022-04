Verletzte nach Explosion in Kabuler Moschee

Kabul. In Afghanistans Hauptstadt Kabul sind in der bekanntesten Moschee der Stadt mindestens sechs Menschen bei einer Explosion verletzt worden. Ein Verdächtiger, der eine Granate in das Gebetshaus Pul-e Cheschti geworfen haben soll, sei am Mittwoch festgenommen worden, bestätigte ein Taliban-Polizeisprecher der dpa. Die Moschee liegt in einer dicht besiedelten Gegend. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. (dpa/jW)