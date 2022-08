»Als was waren Sie dort?«

Jens Büttner/picture-alliance / dpa Das Gedächtnistheater stockt – der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis (r.), zusammen mit Michel Friedman in Rostock-Lichtenhagen vor dem sogenannten Sonnenblumenhaus (2.11.1992)

Wir drucken im folgenden einen Aufsatz des Literaturwissenschaftlers Matthias N. Lorenz über Ignaz Bubis’ Besuch in Rostock-Lichtenhangen neun Wochen nach dem rassistischen Progrom. Der Beitrag erscheint in dem Buch »Doing Memory. Perspektiven des Erinnerns an Rostock-Lichtenhagen ’92«(zusammen mit Tanja Thomas und Fabian Vichow) im Berliner Metropol-Verlag. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Am 2. November 1992 wird dieses Bild vor dem Sonnenblumenhaus aufgenommen. Anlass ist der Besuch einer Delegation des Zentralrats der Juden in Deutschland in Rostock, wo über vier Tage im August des Jahres Tausende Bürgerinnen und Bürger die rassistischen Angriffe auf die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und auf das benachbarte Wohnheim für vietnamesische Vertragsarbeiter im Stadtteil Lichtenhagen beklatscht und gefeiert hatten. Ignatz Bubis war drei Wochen nach dem rassistischen Pogrom ins Amt des Zentralratspräsidenten gewählt worden. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem Auschwitz-Überlebenden Heinz Galinski, identifizierte sich Bubis mit dem deutschen Staat, verstand seine Aufgabe aber weiterhin auch als »Wächteramt« zum Schutz jüdischen Lebens. Eine seiner ersten Reisen in dieser Rolle führte ihn nach Rostock. In seiner Autobiographie erinnert Bubis durchaus widerstreitende Motive für diesen Besuch: Er habe sich einerseits an der medialen Präsenz der Täter und Claqueure gestört, während die Opfer kaum Gehör fanden. Zugleich sollte seine Anwesenheit aber auch Rostocker Bürgerinnen und Bürger vom Ruch der »Buhstadt der Nation« befreien und ihnen Mut machen, Zivilcourage zu zeigen. Und er wollte ein Signal an jüdische Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen UdSSR senden, die in der DDR aufgelöste Jüdische Gemeinde der Stadt neu zu gründen.

Medialer Supergau

Was der Autobiograph nicht anführt, ist der Umstand, dass der Besuch auf Einladung des Rostocker Senats und der Bürgerschaft erfolgte, die nach einem massiven Polizeieinsatz gegen eine Gruppe jüdischer Aktivistinnen und Aktivisten aus Frankreich bemüht waren, Rostock wieder zu einem ›positiven Image‹ zu verhelfen. Die als »Nazijäger« bekannt gewordenen Beate und Serge Klarsfeld hatten mit ihrer Gruppe der »Söhne und Töchter der deportierten Juden Frankreichs« im Oktober eine Gedenktafel ans Rostocker Rathaus geklebt. Deren Text stellte einen Zusammenhang her zwischen der nationalsozialistischen Verfolgung der Roma, den Ausschreitungen vom August und einem Abkommen zwischen der Bundesregierung und Rumänien, das der Abschiebung asylsuchender Roma diente. Die Aktion war eskaliert, es kam zu Prügeleien zwischen überaus wehrhaften jüdischen Aktivisten und einer abermals überforderten Polizei. 46 französische Jüdinnen und Juden, die zum Teil als Kinder die NS-Verfolgung in Verstecken überlebt hatten, wurden vorübergehend festgenommen – fast ebenso viele wie rechte Gewalttäter im August. Ein groteskes Missverhältnis. Und ein medialer Supergau für die Hansestadt. Im panischen Bemühen, den Imageschaden zu begrenzen, bot Oberbürgermeister Klaus Kilimann (SPD) an, den Wiederaufbau einer jüdischen Gemeinde in Rostock zu unterstützen. Bubis wiederum stellte sich zur Verfügung, um auszusprechen, dass man »nicht verallgemeinern und nunmehr Rostock pauschal schuldig sprechen« dürfe.

Die jüdische Delegation wird bei der Tatortbegehung in Lichtenhagen von einem Pressetross begleitet, Bubis vor laufender Kamera nach seinen Gefühlen befragt. Angesichts der Brandspuren an der Fassade des Sonnenblumenhauses ringt er sichtlich um Fassung. Auffällig vermeidet er es, in der ersten Person zu antworten: »Man kann nicht drüber reden.« Als der Reporter insistiert und »die sozialen Umstände hier« als mögliche Erklärung für die rassistischen Ausschreitungen anführt, widerspricht der Zentralratspräsident: »Die Menschen hier, die können doch nichts für die sozialen Umstände« – dann versagt ihm die Stimme, er weint.

Mit einem Begriff des Soziologen Michal Bodemann ließe sich sagen, dass hier das deutsch-jüdische »Gedächtnistheater« einen gewichtigen Moment lang stockt. Der Zentralrat war von der Rostocker Politik eingeladen worden, um die Stadt von dem doppelten Stigma zu befreien, erst das mehrtägige rassistische Pogrom im August nicht aufgehalten und anschließend ausgerechnet eine Gruppe jüdischer Nachfahren von Holocaustopfern inhaftiert zu haben. Beide Ereignisse hatten unvorteilhafte Bilder einer Stadt produziert, in der ›Fremde‹ attackiert und auch von der Polizei nicht geschützt werden. Ignatz Bubis war offenkundig dazu bereit, mit seinem Besuch an der Korrektur dieser Eindrücke mitzuwirken.

Funktion des Gedächtnistheaters

Mit Gedächtnistheater meint Bodemann eben diese Rolle, die Jüdinnen und Juden im Nachkriegsdeutschland im öffentlichen Gedenken an die NS-Verbrechen zugewiesen wurde: dem Kollektiv der Täter die Absolution zu erteilen, indem sie an einer Gedenkkultur teilnehmen, die vor allem einer Stabilisierung der deutschen Nachkriegsidentität als geläutert dient. Dabei befinden sie sich in einer paradoxen Situation: Sie müssen sich einerseits innerhalb der deutschen Gesellschaft behaupten, andererseits aber auch – insbesondere gegenüber Israel und internationalen jüdischen Organisationen – ihre Existenz im Land der Täter permanent rechtfertigen. Dies zwingt sie förmlich, so Bodemann, nach außen um Vertrauen für Deutschland zu werben und sich innenpolitisch zu integrieren. Das Mahnen vor Neonazismus etwa darf keinesfalls auf Kosten einer von der deutschen Politik mantrahaft behaupteten Normalität und vor allem einer immer wieder eingeforderten Versöhnung gehen.

Diese Bereitschaft, im deutschen Gedächtnistheater mitzuspielen, sofern sich dadurch die Situation jüdischer Menschen in Deutschland positiv beeinflussen ließ, tritt in den Hintergrund und setzt schließlich temporär aus, als Bubis im November 1992 den Rostocker Tatort besichtigt. Die Betroffenheit des Zentralratspräsidenten erzählt ohne Worte eine gegenteilige Version der Geschehnisse, als diejenige, die die Vertreter der Stadt gerne beglaubigt gesehen hätten: Seine stumme, emotionale Reaktion auf den Ort der Gewalt zeugt davon, dass ein rassistisches Massenpogrom in Deutschland immer an die Pogrome der Vergangenheit erinnern wird. Der irritierende Moment bleibt im Gedächtnis: Das Biopic »Bubis – Das letzte Gespräch« (Hessischer Rundfunk 2017) eröffnet sogar mit den Fernsehbildern aus Rostock-Lichtenhagen.

Er selbst schreibt in seiner Autobiographie: »Rostock war etwas unerhört Neues. Ich musste sofort an das Pogrom von Kielce denken, als ich davon erfuhr.« Damit offenbart der Privatmann Bubis eine ganz andere Motivlage als die Absichten des Funktionärs: Im polnischen Kielce wurden am 4. Juli 1946 40 jüdische Überlebende des Holocaust von einem antisemitischen Mob umgebracht. Auch in Kielce war das Ziel der Attacke ein einzelnes Haus, in dem die Jüdinnen und Juden Zuflucht gefunden hatten, auch hier waren die Angriffe seitens ihrer Mitbürger unter den Augen der örtlichen Polizei erfolgt, die über Stunden nicht eingriff. Die Besichtigung des Schauplatzes, an dem neun Wochen zuvor das größte Pogrom Nachkriegsdeutschlands stattgefunden hatte, rührt offenkundig an traumatische Erinnerungen des Holocaustüberlebenden, der angesichts der Brandfassade die erwartete Agenda einer Beschwichtigung nicht durchsetzen kann, dem es statt dessen die Sprache verschlägt und der die Fassung verliert. Ein halbes Jahr vor seinem Tod erinnert er sich: »Ich stand vor dem Haus mit den verrußten Fenstern und habe mir vorgestellt, es waren Menschen drin, und es wurden Molotowcocktails dort reingeschmissen. Das hat bei mir schlimmste Erinnerungen wachgerufen.« Bubis hat später sein Engagement gegen die Einschränkung des Asylrechts, mit der die Kohl-Regierung auf den rechten Terror von Hoyerswerda, Rostock und Mölln reagierte, damit begründet, dass ihn der Umgang mit verfolgten Menschen im wiedervereinigten Deutschland an den Antisemitismus der 1920er Jahre erinnere: »Und das ist eine sehr unangenehme Assoziation.«

»Ihre Heimat ist doch Israel«

Bubis’ medienöffentliche, körperliche Reaktion auf den Anschlagsort in Lichtenhagen irritierte die eingeübten Abläufe zwischen Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Minderheit in der Bundesrepublik. Die emotionale Solidarisierung des Zentralratspräsidenten mit den in Rostock Angegriffenen stellte etablierte Vorstellungen einer versöhnlichen Haltung von Jüdinnen und Juden sowie das Bild einer sich in Deutschland sicher fühlenden jüdischen Gemeinschaft vehement in Frage und wurde entsprechend auch als Provokation wahrgenommen. So fragte der Vorsitzende des Innenausschusses der Rostocker Bürgerschaft, Karlheinz Schmidt (CDU), bei der anschließenden Pressekonferenz: »Sie bezeichnen sich als deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Ist das richtig?«, um nachzusetzen: »Aber Ihre Heimat ist doch Israel. Was halten Sie denn von den Gewalttaten zwischen Israelis und Palästinensern?« Bubis’ Replik erfasste die Invektive, die einer Ausbürgerung gleichkam: »Sie wollen mit anderen Worten wissen, was ich hier eigentlich zu suchen habe?« Der Eklat schaffte es in die »Tagesschau«, auf öffentlichen Druck hin trat Schmidt noch am gleichen Abend von seinen Ämtern zurück.

Der Versuch der Rostocker Imagepolitik, die rassistischen Ausschreitungen vom August keinesfalls als solche anzuerkennen und jede Verbindung zu den antisemitischen Pogromen der NS-Vergangenheit zu negieren, vor allem aber den unangemessenen Polizeieinsatz gegen die »Söhne und Töchter der deportierten Juden Frankreichs« vergessen zu machen und mit einem positiven Signal – der Neugründung einer Rostocker jüdischen Gemeinde – zu überschreiben, war durch den antisemitischen Ausfall Schmidts zunichte gemacht. Der in Breslau geborene Bubis, der nie eine andere Staatsbürgerschaft als die deutsche hatte, hatte sich öffentlich stets als »deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens« verortet, musste jedoch im Laufe der 1990er Jahre durch Invektiven wie diese erkennen, dass viele Deutsche in ihm gleichwohl einen Fremden sahen. Und so fand auf der Pressekonferenz eine doppelte Desillusionierung von Gastgebern und Gast statt, die jeweils nicht die Anerkennung – als normale Stadt, als normaler Deutscher – erhielten, die sie sich erhofft hatten.

Im letzten Lebensjahr von Ignatz Bubis gewann der verunglückte Rostock-Besuch der jüdischen Delegation von 1992 noch einmal Aufmerksamkeit in einer bundesweiten Auseinandersetzung um die Rolle der Juden in der Bundesrepublik. Der Schriftsteller Martin Walser hatte in seiner Dankesrede für die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am 11. Oktober 1998 in der Frankfurter Paulskirche eine »Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken« beklagt. Gemeint war der öffentliche Umgang mit den NS-Verbrechen, Walser spielte unter anderem auf das geplante Holocaustmahnmal in Berlin als »fußballfeldgroßen Alptraum« und »Monumentalisierung der Schande« an. Die Erinnerung an ­Auschwitz sei im öffentlichen Diskurs zur »Drohroutine« verkommen, »jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule«. 1.200 Anwesende feierten den Redner mit Standing Ovations. Ignatz Bubis und seine Frau Ida blieben demonstrativ sitzen. Kurz darauf kündigte Bubis seine jährliche Ansprache zum Jahrestag der Pogrome vom 9. November als Erwiderung auf Walser an und nannte dessen Rede »geistige Brandstiftung«. Mit dieser Wendung hatte er zuvor bereits Äußerungen von Politikern rechtsradikaler Parteien wie NPD und DVU belegt und ihnen damit eine unmittelbare Mitverantwortung für die Taten gegen jüdische Einrichtungen wie etwa den Brandanschlag auf die Lübecker Synagoge 1994, aber auch die Anschläge auf Migrantinnen und Migranten wie unter anderem in Rostock, Mölln und Solingen zugewiesen. Zahlreiche prominente Stimmen nahmen daraufhin Walser gegen diesen Vorwurf in Schutz, unter ihnen Klaus von Dohnanyi, Rudolf Augstein und Siegfried Unseld.

Die enorme Intensität der sich aus Walsers Rede und Bubis’ Gegenrede ergebenden öffentlichen Konfrontation, der über Monate bis ins Frühjahr 1999 geführten Walser-Bubis-Debatte, wird erst verständlich, wenn man auch diese als nachhaltige Irritation des Gedächtnistheaters versteht. Walsers Rede von einem nationalen »Wir« als Kollektiv der im Erinnerungsprozess »Beschuldigten« schloss Jüdinnen und Juden per se vom Deutschsein aus, die ja keine Schuld (Walser: »unsere Schande«) abzuarbeiten hatten, sich nun aber unversehens in der Rolle von ›Beschuldigern‹ wiederfanden. Insofern stellte sie Bubis’ Selbstbild als deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens grundlegend in Frage und war eine Absage an ein gemeinsames Erinnern. Bubis seinerseits war nicht bereit, beim Gedenkakt zur Pogromnacht, an der traditionell auch der Bundespräsident teilnimmt, diesen Affront unkommentiert hinzunehmen und das von Walser diffamierte ›Ritual‹ einfach abzuspulen, das für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland eine doppelte Funktion der Anerkennung hat: als Anerkennung des damals erlittenen Unrechts und Leides ebenso wie als Anerkennung der heutigen Jüdinnen und Juden als Mitglieder der deutschen Gesellschaft. Diese versichern durch ihre Teilnahme an dem Gedenkakt der Mehrheitsgesellschaft der Weltöffentlichkeit, dass das heutige Deutschland kein antisemitischer Staat mehr ist.

»Im Urteil eingeschränkt«

Nach Hunderten von Meinungsartikeln für und wider Walsers »Moralkeule« und Bubis’ »Brandstifter« trafen die beiden Kontrahenten im Erinnerungsstreit am 14. Dezember 1998 zu einem klärenden Gespräch zusammen. Ließ sich die Friedenspreisrede noch als Medienschelte lesen, so konkretisierte Walser hier die Redeaussage zu einer Absage an die jüdische Einrede in deutsche Erinnerungsangelegenheiten. Der Vorwurf der Instrumentalisierung der deutschen Schuld traf nun nicht mehr namenlose Intellektuelle, sondern die Opfergruppe selbst. Und dazu wiederholte Walser in variierter Form ausgerechnet die Frage des Rostocker Abgeordneten Karlheinz Schmidt.

Walser: »Schauen Sie, wenn in der Bundesrepublik Brutalitäten gegen Ausländer vorkommen, gegen Asylanten, dann sind unsere Medien sofort bereit, das zurückzubinden an diese deutsche Vergangenheit. (…)«

Bubis: »Dagegen habe ich mich immer öffentlich gewandt.«

Walser: »Ich glaube, ich habe Sie im Fernsehen gesehen in Lichtenhagen bei Rostock. Jetzt frage ich Sie, als was waren Sie dort?«

Bubis: »Das will ich Ihnen sagen.«

Walser: »Denn ich sah Ihr empörtes, ergriffenes Gesicht im Fernsehen, begleitet vom Schein der brennenden Häuser, das war sehr heroisch.«

Die Verschiebung der Diffamierung ist subtil, aber deutlich: Schmidt hatte Bubis das Recht, sich über das Pogrom zu äußern, durch die Nichtanerkennung seiner deutschen Staatsbürgerschaft absprechen wollen. In einer eingeübten Form des nachkriegstypischen Schuldabwehr-Antisemitismus, der Israelkritik, unterstellte er, die Opfergruppe trete heute in ihrem eigenen Staat selbst als Täter auf – nichts anderes insinuiert die scheinheilige Frage nach Bubis’ Meinung zu den »Gewalttaten zwischen Israelis und Palästinensern«. Walser hingegen spricht gezielt die NS-Vergangenheit an und verwahrt sich gegen eine Gleichsetzung von 1938 und 1992. Dies begründet er jedoch nicht sachlich – worin Bubis ihm zugestimmt haben würde, der in diesem Gespräch auf dem Unterschied beharrt: »das war in Lichtenhagen der Mob. Und das, woran ich mich erinnert habe, war der Staat« –, sondern mit einer Invektive gegen Bubis persönlich, dem unterstellt wird, sich »heroisch« im »Schein der brennenden Häuser« medial produziert zu haben. Die in Rostock gezeigte Emotion des jüdischen Überlebenden wird von Walser als berechnendes Kalkül des jüdischen Funktionärs gelesen.

Machtgeste der Mehrheitsgesellschaft

Die Frage nach dem »cui bono?« der »Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken« wurde in der Friedenspreisrede rhetorisch offengehalten. In der Aussprache mit Bubis wird die implizite Antwort – ›den Juden‹ – manifest. Im Fokus der Abwehr steht nun nicht mehr der Jude als vermeintlich ›Fremder‹, der sich raushalten möge, sondern der Vertreter der zentralen Opfergruppe der NS-Vernichtungspolitik. Als solchem wird ihm nahegelegt, zu schweigen: »verstehen Sie, wenn Sie auftauchen, dann ist das sofort zurückgebunden an 1933.« Walser führt ein Zitat des Judaisten Jacob Taubes an, der festgestellt hatte, dass er im Nationalsozialismus keine Wahl gehabt habe, für oder gegen Hitler zu sein und daher auch heute »im Urteil eingeschränkt« sei. Hiermit wird nun der Opferseite geboten, sich zu enthalten – und zwar sowohl in bezug auf die rassistischen Anschläge der Gegenwart wie auch in bezug auf die NS-Vergangenheit. Damit aber wäre das Silencing, das Stummschalten der Juden in der Tätergesellschaft absolut und die »negative Symbiose« (Dan Diner) von Juden und Deutschen, die in der Erinnerung an den Holocaust unlösbar aufeinander bezogen sind, einseitig aufgekündigt. Das im Grunde völkisch legitimierte und auf erinnerungspolitische Dominanz angelegte Konzept von Nation, wie Walser es vertritt, negiert die Idee eines nichtkonsensuellen, multiperspektivischen Erinnerns innerhalb einer pluralen Gesellschaft.

In der jüdischen Solidarisierung mit den Opfern des rassistischen Pogroms in Lichtenhagen spitzt sich das deutsch-jüdische Verhältnis konflikthaft zu: Die Montage einer Gedenktafel durch die Gruppe der Nachfahren der französischen Opfer des Holocaust wird vereitelt. Dem Zentralratspräsidenten wird in der zur Deeskalation einberufenen Pressekonferenz das Deutschsein abgesprochen. Und Walser baut wenige Jahre später Bubis’ Auftritt vor dem Sonnenblumenhaus als »Instrumentalisierung unserer Schande« auf. Mit dem Eklat um die Gedenkaktion der Klarsfelds und mit den Versuchen, den höchsten Vertreter der jüdischen Opfergruppe in Deutschland zum Schweigen zu bringen, sind die innerdeutschen Beziehungen zwischen jüdischer Minorität und Mehrheitsgesellschaft auf einem Tiefpunkt angelangt: Es sind unverblümte Angriffe auf die Artikulation einer abweichenden jüdischen Erfahrung. Mit einer Formulierung der Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger lässt sich feststellen, dass in jenem Augenblick, in dem Ignatz Bubis nicht mehr bereit (oder in der Lage) ist, auf der Bühne des öffentlichen Gedenkens der »Legende vom vergebenden Juden« zu entsprechen, das Gedächtnistheater eskaliert, indem die jüdische Stimme umgehend – und mit deutlich antisemitischen Untertönen – diffamiert wird. Die Forderung an die jüdische Opfergruppe nach Versöhnlichkeit entpuppt sich hier als Machtgeste der Mehrheitsgesellschaft, die Abweichungen von der Inszenierung entsprechend sanktioniert.

Neues Selbstverständnis

Zugleich markiert das Erscheinen der französischen Aktivistinnen und Aktivisten sowie der Delegation des Zentralrats an einem prominenten Tatort rechter Gewalt aber auch einen Schulterschluss jüdischer und migrantischer Betroffener von rechter Gewalt in Vergangenheit und Gegenwart, der heute unter anderem von dem Aktivisten und Dichter Max Czollek als »postmigrantischer Antifaschismus« vertreten wird. Mit Ignatz Bubis zog im Zentralrat ein neues Selbstverständnis ein, das mit seinem Besuch in Rostock erstmals sichtbar wurde: »Dass die Beschäftigung mit allen Problemen der Gesellschaft zum Interesse aller Beteiligten, also auch der jüdischen Minderheit gehöre, war ihm selbstverständlich«, so der Historiker Wolfgang Benz. Entsprechend nahm der neue Zentralratspräsident nach seinem Besuch von Rostock-Lichtenhagen auch an der Gedenkfeier für die bei einem neonazistischen Brandanschlag in Mölln ermordeten Mitglieder der türkischen Familie Arslan teil und besuchte ein Jahr später den Tatort des Solinger Anschlags, wo fünf weitere türkeistämmige Menschen starben. Auch innerhalb der FDP, der Bubis angehörte, engagierte er sich für die Gründung einer »Liberalen Türkisch-Deutschen Vereinigung«. In Reaktion auf die Ausschreitungen der Nachwendejahre stellte Bubis seine Erinnerung als Überlebender des Holocaust in eine Relation zum Rassismus der Gegenwart und erkannte damit die Aufeinanderbezogenheit derartiger Gewalterfahrungen an.

Im August vor 13 Jahren starb Ignatz Bubis. Er ließ sich demonstrativ in Israel beerdigen. Zur Tragik der Rolle des Zentralratspräsidenten, die er an seinem Lebensende als weitgehend gescheitert ansah, zählt sicher der unauflösbare Konflikt zwischen dem Funktionär und dem überlebenden Zeitzeugen: Der eine war gefangen in der prekären Rolle eines stets unter Rechtfertigungszwang stehenden Opfers im Land der Täter; der andere konnte nicht umhin, rassistischen und antisemitischen Terror in Gegenwart und Vergangenheit aufeinander zu beziehen und vor der erstarkenden rechten Gewalt zu warnen.

Und so trat der Funktionär in Rostock an, das wiedervereinigte Deutschland als geläuterte Demokratie gegen pauschale Vorwürfe in Schutz zu nehmen, als Opfer versagte ihm jedoch die Stimme. Es bleibt Bubis’ Verdienst, dass er öffentlich ein neues Selbstverständnis der jüdischen Minderheit in Deutschland vertrat, zu deren Normalisierung als deutsche Staatsbürger es für ihn gehörte, sich auch abseits der eigenen Anliegen einzumischen: »Wir leben nicht nur für uns, sondern in dieser Gesellschaft, und es kann uns nicht egal sein, was sich in ihr abspielt.« Seine Reise nach Rostock zum Tatort des größten rassistischen Pogroms der Nachkriegszeit war die erste öffentliche Manifestation dieses neuen Selbstverständnisses.