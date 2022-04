Russischen Diplomaten droht wohl Ausweisung aus BRD

Jörg Carstensen/dpa

Berlin. Mehreren russischen Diplomaten in der Bundesrepublik droht offenbar die Ausweisung. Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Freitag online berichtete, erwäge die Bundesregierung, eine »signifikant hohe Zahl« von Botschaftsangehörigen der Russischen Föderation des Landes zu verweisen. Grund sei demnach der Verdacht auf Geheimdienstarbeit. Betreffen könnte es dem Bericht zufolge etwa 20 Personen. Die Entscheidung müssten das Kanzleramt, das Auswärtige Amt und das Innenministerium im Einvernehmen treffen, das demnach bislang aber noch nicht hergestellt werden konnte. In dieser Woche haben Belgien, die Niederlande, Irland und Tschechien laut SZ insgesamt 43 russische Diplomaten ausgewiesen. (jW)