Russische Notenbank senkt Leitzins

Moskau. Die russische Zentralbank hat den Leitzins wieder etwas gesenkt. Wie die Notenbank am Freitag in Moskau mitteilte, wurde der Satz um drei Punkte auf 17 Prozent heruntergesetzt. Das Geldhaus signalisierte dabei, die Entscheidungen angesichts schwieriger wirtschaftlicher Umstände mit Risiken für die Finanzstabilität getroffen zu haben. Gleichzeitig wurden weitere Lockerungsschritte in Aussicht gestellt. Die nächste Sitzung der Notenbank ist für Ende April vorgesehen. Die Zentralbank hatte Ende Februar mit einer Anhebung des Leitzinses um 10,5 Prozentpunkte auf die Währungskrise infolge westlicher Sanktionen reagiert. Die Bank wollte damit einer drastischen Abwertung der Landeswährung entgegenwirken. Der Rubel hatte sich zuletzt deutlich erholt und seinen Wert im Verhältnis zum US-Dollar wieder auf den Stand vor Kriegsbeginn gesteigert. (dpa/Reuters/jW)