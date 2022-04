Russland weist 45 polnische Diplomaten aus

Moskau. Als Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus Polen hat Moskau 45 Mitarbeiter polnischer Auslandsvertretungen zu »unerwünschten Personen« erklärt. Betroffen seien Diplomaten in Polens Botschaft in Moskau sowie in den Generalkonsulaten in St. Petersburg, in der Exklave Kaliningrad sowie in Irkutsk am Baikalsee, teilte das russische Außenministerium am Freitag mit. Polen hatte vor mehr als zwei Wochen 45 Russen Spionage vorgeworfen und sie zu »unerwünschten Personen« erklärt. Aus Moskau hieß es, man werte das als »bewussten Willen Warschaus, die bilateralen Beziehungen vollständig zu zerstören«. (dpa/jW)