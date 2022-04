Erneut tödliches Attentat in Israel

Tel Aviv. In Israel ist es am Donnerstag abend erneut zu einem Anschlag gekommen. Nach dem Attentat, das im Zentrum von Tel Aviv zwei Todesopfer forderte, erschossen Einsatzkräfte den mutmaßlichen Attentäter nach stundenlanger Suche, wie der Inlandsgeheimdienst Schin Bet am Freitag mitteilte. Es habe sich um einen 28jährigen Palästinenser aus Dschenin aus dem besetzten Westjordanland gehandelt. Ministerpräsident Naftali Bennett warnte am Freitag vor weiteren Anschlägen durch Nachahmungstäter. Nach Polizeiangaben hatte ein Angreifer auf der belebten Dizengoffstraße auf Gäste einer Kneipe geschossen. Medienberichten zufolge waren die Toten zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren. Mindestens zehn weitere Menschen erlitten demnach Schussverletzungen. Es war der vierte Anschlag in Israel innerhalb von rund zwei Wochen, dabei wurden insgesamt 13 Menschen getötet. (dpa/jW)