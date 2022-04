Für 25 Cent

Nach rasch ausgebuchten ersten Angeboten hat das ­Goethe-Institut neue Deutschkurse für Menschen aus der ­Ukraine eingerichtet. Erste Onlineangebote mit 1.700 Plätzen auf Niveau für Sprachneulinge waren im März innerhalb von zwei Tagen ausgebucht. Diese Kurse laufen derzeit. Von Mitte April an sollen erneut Sonderkurse mit etwa 1.000 Plätzen angeboten werden, wie das Goethe-Institut am Donnerstag mitteilte. Die Kurse werden zum symbolischen Preis von sieben ukrainischen Griwna angeboten, was etwa 25 Cent entspricht. (dpa/jW)