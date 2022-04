GB: Regierung setzt auf Atomkraft

London. Die britische Regierung will künftig den Ausbau von Atomreaktoren und Offshore-Windenergienutzung vorantreiben, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Strategiepapier hervorgeht. Bis zum Jahr 2030 sollen demnach acht neue Atomreaktoren genehmigt werden, darunter auch mehrere »Minireaktoren«, die bis Mitte des Jahrhunderts mit einer Kapazität von 24 Gigawatt ein Viertel des britischen Strombedarfs decken sollen. Bis 2030 sollen laut Plan bis zu 50 Gigawatt pro Jahr aus Offshore-Windkraftanlagen kommen. Die Regierung kündigte außerdem an, Anträge für neue Projekte zur Öl- und Gasförderung in der Nordsee prüfen zu wollen. (dpa/jW)