Kanada: Regierung genehmigt Ölprojekt

Ottawa. Die kanadische Regierung hat das sogenannte North Bay Exploitation Project, ein Ölförderungsprojekt des norwegischen Ölkonzerns Equinor im Atlantischen Ozean, genehmigt. Das teilte der kanadische Umweltminister Steven Guilbeault am Mittwoch mit. Mit dem Vorhaben soll vor der Küste Neufundlands in einer Tiefe von über einem Kilometer ein Ölfeld erschlossen und in den nächsten 30 Jahren die Förderung von etwa 300 Millionen Barrel Öl ermöglicht werden. Klimaschutzorganisationen kritisierten die Entscheidung der kanadischen Regierung. Greenpeace und Enviromental Defence etwa bezeichneten das fünfte Ölförderprojekt dieser Art in Kanada angesichts der drohenden Klimakatastrophe als Fehler. (AFP/jW)