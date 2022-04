»Sea-Eye 4« fährt Hafen von Augusta an

Rom. Nach mehreren Tagen des Wartens auf dem Mittelmeer hat Italien dem Seenotrettungsschiff »Sea-Eye 4« mit mehr als 100 Geflüchteten an Bord den sizilianischen Hafen in Augusta zugewiesen. »Wir werden Augusta voraussichtlich Mittwoch mittag erreichen«, bestätigte die deutsche Hilfsorganisation am Mittwoch morgen auf Twitter die Erlaubnis der Behörden. Die freiwilligen Helfer hatten die Menschen in der vergangenen Woche in zwei Einsätzen an Bord geholt. Erst am Wochenende ertranken bei einem Bootsunglück mehr als 90 Geflüchtete im Mittelmeer. (dpa/jW)