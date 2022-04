Frankreichs Justiz ermittelt gegen McKinsey

Paris. Frankreichs Justiz hat wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durch eine von der Regierung eingesetzte Beratungsfirma Vorermittlungen eingeleitet. Der US-Kapitalgesellschaft McKinsey wird vorgeworfen, Steuerbetrug verschleiert zu haben, wie die Finanzstaatsanwaltschaft in Paris am Mittwoch mitteilte. Einem Senatsbericht von Mitte März zufolge soll McKinsey über mindestens zehn Jahre hinweg in Frankreich keinerlei Steuern gezahlt haben. Die Firma beteuerte, sich an die Gesetze gehalten zu haben. Der Fall sorgt auch deshalb für Aufregung, weil die staatlichen Ausgaben für externe Beratung in der Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron deutlich gestiegen sind. (dpa/jW)