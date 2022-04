US-Regierung kündigt neue Russland-Sanktionen an

Washington. Die USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen zwei große russische Banken sowie die erwachsenen Kinder des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des Außenministers Sergej Lawrow, wie das Weiße Haus am Mittwoch in Washington ankündigte. Die Sanktionen richten sich gegen die große russische Sberbank und die Alfa-Bank. Die Sberbank hält nach Angaben des Weißen Hauses fast ein Drittel der Vermögenswerte des gesamten russischen Bankensektors. Die Alfa-Bank sei Russlands größtes Finanzinstitut in Privatbesitz. (dpa/jW)