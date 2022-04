Mord an Sankara: Lebenslang für Compaoré

Ouagadougou. Burkina Fasos Expräsident Blaise Compaoré ist am Mittwoch wegen der 1987 erfolgten Ermordung des damaligen Präsidenten Thomas Sankara in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Militärgericht in Ouagadougou sprach Compaoré der Beihilfe zum Mord sowie der Gefährdung der Staatssicherheit schuldig. Sankara war ein sozialistischer Revolutionär und wichtiger Vertreter des Panafrikanismus, er wird bis heute in Burkina Faso und vielen weiteren afrikanischen Ländern verehrt. Er wurde 1987 von einem Killerkommando getötet. Compaoré, Sankaras langjähriger Weggefährte, wurde nach ihm Präsident. (AFP/jW)