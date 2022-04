Israels Regierung verliert Parlamentsmehrheit

Tel Aviv. Israels Regierungschef Naftali Bennett hat mit dem Rücktritt einer Abgeordneten seiner Jamina-Partei seine Mehrheit im Parlament eingebüßt. Die Parlamentarierin Idit Silman verkündete am Mittwoch, sie wolle nicht länger Teil der Regierung sein, weil diese die »jüdische Identität Israels« bedrohe. Auslöser war ein Beschluss des Gesundheitsministeriums, während des Pessach-Festes gesäuertes Brot in Krankenhäusern zu erlauben. Nach jüdischer Tradition ist gesäuertes Brot während des religiösen Festes in der Öffentlichkeit nicht erlaubt. (AFP/jW)