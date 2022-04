Das ukrainische Staats­orchester geht im Frühling auf eine spontane Deutschland-Tournee. Große Konzerthäuser wie die Elbphilharmonie in Hamburg oder das Leipziger Gewandhaus wollten so ihre Solidarität mit den Musikerinnen und Musikern des Kyiv Symphony Orchestra zum Ausdruck bringen, teilten die Veranstalter am Dienstag in München mit. Zudem sei geplant, einzelnen Musikern auf deren Wunsch die Möglichkeit zu geben, bei Orchestern in Deutschland unterzukommen. Man wolle das kulturelle Erbe der Ukraine unter allen Umständen schützen. Die Konzertreise startet am 25. April in Dresden. Weitere Stationen sind Leipzig, Berlin, das Rheingau-Musikfestival in Wiesbaden, Freiburg, Hannover und zum Abschluss am 1. Mai Hamburg. (dpa/jW)