Schiedlich friedlich

Arne Dedert/dpa Der Konflikt ist zunächst abgeblasen: Chemiearbeiter stehen aber weiter bereit (4.4.2022, Frankfurt am Main)

Zwei Tischreihen, längs; jeweils acht Stühle, dicht aneinandergereiht; schlauchförmiger Konferenzraum mit aschgrauem Teppich und blütenweißen Pünktchen drauf. In Wiesbaden saßen sich am Montag und Dienstag die Tarifkommissionen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) gegenüber. Anlass des Sitzungsmarathons: Abschluss des ersten Flächentarifvertrags in diesem Jahr in diesem Land. Für rund 580.000 Beschäftigte in etwa 1.900 Unternehmen. Der erste Anlauf am 21. und 22. März in Hannover war ergebnislos über die Bühne gegangen. Nun eine Art »Brückenlösung«, verkündeten Vertreter der Konfliktparteien, die sich lieber als Sozialpartner sehen, am Dienstag nachmittag unisono auf jW-Nachfrage.

Zum Zwischenergebnis: Die Tarifbeschäftigten in der Chemie- und Pharmabranche erhalten eine »Brückenzahlung«. Einmalig in Höhe von 1.400 Euro – spätestens im Mai. Auszubildende bekommen 500 Euro pro Kopf. Eine Einschränkung gibt es auch: »Notleidende« Unternehmen können die pauschale Extrasumme auf 1.000 Euro reduzieren. Diese Interimsvariante gilt laut IG BCE sieben Monate, im Oktober werden die Tarifverhandlungen weitergeführt. Gewerkschaftsboss Michael Vassiliadis rechtfertigte das so: »In dieser Zeit großer Unsicherheit für Beschäftigte wie Unternehmen mussten wir eine Lösung finden, die Inflationslinderung mit Beschäftigungssicherung verbindet.« IG-BCE-Verhandlungsführer Ralf Sikorski räumte gegenüber jW am Dienstag zumindest ein, dass das erzielte Ergebnis »alles andere als unsere Wunschvorstellung ist«. Aber es gebe die nötige Atempause, »um die geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der kommenden Monate abzuwarten und diese Tarifrunde auf Basis einer dann hoffentlich klareren Datenlage im Herbst fortzusetzen«, so Sikorski weiter.

Und die Gegenseite? Scheint zufrieden. »Jetzt um Prozente zu streiten, würde dem Ernst der Kriegslage nicht gerecht«, meinte BAVC-Verhandlungsführer Hans Oberschulte gleichentags zu jW. Unter dem Strich sei das eine krisengerechte Lösung, die die Interessen beider Seiten ausgewogen berücksichtige. Mehr noch: »Auch gesamtwirtschaftlich setzen wir damit ein wichtiges Signal, mit Augenmaß und guten Ideen können wir der drohenden Lohn-Preis-Spirale entgegenwirken.«

Anfangs trat die IG BCE konfliktbereiter auf, etwas zumindest. »Der Laden brummt in der Chemie- und Pharmaindustrie. Die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise wurden an die Kunden quasi eins zu eins weitergegeben«, hatte Sikorski bei der Vorstellung des Forderungskatalogs Ende Februar betont. Da IG-BCE-Mitglieder an der Zapfsäule und im Supermarkt der Preistreiberei schutzlos ausgeliefert seien, wolle die Gewerkschaft »ein Bollwerk gegen die Inflation errichten«. Demnach müsse am Ende der Tarifrunde »ein Plus oberhalb der Preissteigerungsrate stehen«, sagte Sikorski. Nur, dann kam der Ukraine-Krieg.

Der Knackpunkt: ein potentielles Energieembargo beispielsweise von russischem Gas. Ohne Gas wird in der Chemieindustrie null produziert, wissen alle Beteiligten. »Falls es wirklich zum Ausfall von Gaslieferungen kommt und es in der Industrie zu Stillstand mit flächendeckenden Folgen für Arbeitsplätze führt, dann hebt das natürlich jede Tarifrunde aus den Angeln«, sagte IG-BCE-Chef Vassiliadis bereits am Montag präventiv. Dann sei absoluter Krisenmodus angesagt. Indes: Ohne echte Ausnahmesituation sei die Gewerkschaft nicht bereit, »sozusagen eine Nullrunde auf Vorrat abzuschließen«.

Kurzum: Eine Nullrunde ist es nicht geworden, unter der aktuellen Teuerungsrate liegt die »Brückenlösung« schon. Die IG BCE rechnete selbst vor: ein Plus von durchschnittlich 5,3 Prozent für alle Entgeltgruppen. Das heißt auch: Tische und Stühle im Konferenzraum können stehenbleiben. »Ein langer, beschwerlicher Weg« bis zum Tarifabschluss sei noch zurückzulegen, ahnt Verhandlungsführer Sikorski.