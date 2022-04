Die Opfer des Krieges

Gavriil Grigorov/ITAR-TASS/IMAGO Einwohner im von Einheiten der »Volksrepublik Lugansk« zurückeroberten Trjochisbenka am Sonntag

In der »Volksrepublik Lugansk« (VRL) gibt es ein Haus in dem Dorf Trjochisbenka, das bis vor kurzem noch von den Kräften des »Rechten Sektors«, der wichtigsten faschistischen Organisation mit Einfluss in der ukrainischen Regierung, besetzt war. Um hierher zu gelangen, fahren wir mehrere Kilometer durch Gebiete, die bis vor drei Wochen noch unter der Kontrolle der ukrainischen Armee standen. Mittlerweile haben die Streitkräfte der VRL sie zurückerobert.

Wir dürfen nichts anfassen, es könnte sich um Sprengminen handeln. Auf dem Gelände gibt es Plakate und Zeichnungen, die den Faschismus preisen. Es handelt sich um ein gewöhnliches Haus, dessen Bewohner gewaltsam vertrieben wurden, um das Hauptquartier des »Rechten Sektors« einzurichten. Wenige Schritte vom Eingang entfernt befindet sich eine große Anzahl von zurückgelassenen 120-mm-Mörsergranaten, Militärkleidung sowie Ausweisen und Fahnen des Faschistenbataillons. Die Anzahl der Granaten ist beeindruckend, auch gibt es viele leere Kisten mit Antipersonen- und Panzerabwehrminen.

Eine Frau, die in der Nähe des Hauses wohnt, begrüßt uns und erzählt, dass »die Besetzer« hiergewesen seien. Sie hat Angst vor der Kamera und will nicht interviewt werden, ihre Stimme zittert, und wir können uns eine Vorstellung davon machen, wie schrecklich die Jahre waren, in denen sie neben dieser improvisierten Kaserne leben musste.

Überreste von Raketen

Ein anderer Ort, ein nahezu komplett durch Artilleriebeschuss zerstörtes Haus. Überbleibsel nach einem Feuer und die durch Splitter verursachten Löcher, viele Kugeln verschiedenen Kalibers, Minen und viele Mörsergranaten sind sichtbar. Uns wird erzählt, dass das »Ajdar«-Bataillon hiergewesen sei. Hier dürfen wir uns nicht frei bewegen. Beim Betreten des Gebäudes finden wir Überreste einer Panzerabwehrrakete und militärische Lehrbücher auf dem Boden sowie Abzeichen und Akkreditierungen faschistischer Organisationen vor.

Zurück im Dorf, können wir mit zwei Frauen sprechen. Eine von ihnen, Wera Aleksejewna, war die Bürgermeisterin und wurde von ukrainischen Truppen festgenommen: »Sie drohten, mich in Stücke zu schneiden. Ich fragte, warum? Aber sie antworteten mir nicht«, so Aleksejewna. Schließlich hätten sie sie glücklicherweise freigelassen. »Die Faschisten verhalten sich wie Invasoren, sie misshandeln die Bevölkerung, hindern sie daran, das Land zu bewirtschaften oder ihr Vieh zu füttern, zerstören und greifen vor allem Kindergärten oder Gesundheitszentren an, die keine Ziele von militärischem Interesse sind, was ein Kriegsverbrechen darstellt.« Sie führt uns zu einem Gesundheitsposten, der erst vor kurzem neubesetzt worden sei, um wieder in Betrieb genommen zu werden.

Wir machen ein paar Fotos. Als wir zu unserem Transportmittel zurückkehren, kommen zwei weitere Frauen auf uns zu. Sie erklären, sie seien Parlamentarierinnen aus Lugansk. Es sind die ersten Personen, die wir lächeln und scherzen sehen. Sie, Mitglieder in den Ausschüssen für Familie, Tourismus und Sport, seien glücklich, wieder in ihrem Dorf zu sein: »Wir sind zurück! Wir gehen nicht mehr weg, wir sind wieder da.«

Die ehemalige Feuerlinie

Auf dem Rückweg ist wieder Artilleriefeuer zu hören. Wir fragen, wie die Kämpfe zur Rückeroberung der Dörfer vonstatten gegangen seien. Statt einer Antwort werden wir zu den Schützengräben geführt, die an der ehemaligen Feuerlinie liegen. Die Gräben sind etwa zwei Meter tief und sehen aus wie lange, personenbreite Wege. Sie durchziehen die Landschaft, teilen sich und kreuzen sich mit anderen. In einigen Abschnitten treffen wir auf die Schlafplätze der Kämpfer, ein improvisiertes Fitness­studio und viele Panzerabwehrgranaten für »RPG-7«-Raketenwerfer, Lebensmittelkonserven, halb ausgetrunkene Limonadenflaschen, Handschuhe, Socken … Plötzlich die zurückgelassene Leiche eines Kämpfers. Uns wird gesagt, er habe zu den »Besatzungstruppen« gehört. Von ihm sind nur noch die Knochen und die Kleidung übrig, wahrscheinlich wurde er teilweise von Tieren gefressen.

Auf dem Rückweg erreicht einen Kollegen, der im selben Fahrzeug sitzt wie wir, ein Anruf, dass ein ausländischer »Antifaschist« getötet wurde, der zum Kämpfen in den Donbass gekommen sei. Mehrere der Journalisten kannten ihn, da er aus ihrem Heimatland stammte. Wir Journalisten versuchen darüber zu berichten, was wir sehen. Die Erzählung der Geschichte wird dadurch beeinflusst, auf welcher Seite wir uns befinden. Der Krieg allerdings wird seine Spuren bei mehreren Generationen hinterlassen.

Die Schule in Gorliwka wurde erst vor etwas mehr als einem Monat von einer 152-mm-Granate getroffen, wobei zwei Lehrerinnen getötet wurden. Es wird daran gearbeitet, die Schäden zu beheben, im Flur steht ein kleiner Tisch, auf dem wie auf einem kleinen Altar die Fotos der Lehrerinnen stehen. Man erzählt uns, dass der Angriff am 25. Februar um 10.30 Uhr stattgefunden habe. Das Projektil traf das Gebäude gegenüber – ebenfalls Teil der Schule –, und fiel in einen der Höfe, von wo aus die Splitter die Wände durchdrangen.

In Gorliwka besuchen wir auch ein Waisenhaus, in dem wir schon einmal waren. Die Direktorin empfängt uns herzlich, und obwohl wir noch immer das Donnern der Artillerie hören, scheint es für einige Minuten, als befänden wir uns nicht im Krieg. In dem Waisenhaus leben viele Kinder. Die Direktorin erzählt uns, dass diese den Krieg ganz anders erlebten als die Erwachsenen. Die Geräusche des Krieges und viele andere Erfahrungen würden wohl für immer in ihrem Gedächtnis eingeprägt bleiben.

Heute haben wir keinen Schlafplatz. Uns wird gesagt, dass alle Hotels mit Journalisten und Flüchtlingen besetzt seien. Wir warten im Haus einer Ärztin, die einen hohen Posten in der Armee der Volksrepublik bekleidet, so dass wir keine Fotos und keine weiteren Angaben machen dürfen. Es fällt uns schwer, uns in dieser Situation zurechtzufinden. Sie trägt Militärkleidung, empfängt uns mit großer Gastfreundschaft und versucht, so herzlich wie möglich zu sein. Sie bietet uns Essen und Trinken an, doch unsere Kehlen sind zugeschnürt und uns fehlt der Appetit. Unsere Gastgeberin erklärt, es sei nicht die Zeit zum Weinen, und schenkt uns Wodka ein. Damit stoßen wir auf ihren Sohn an, der im Krieg gestorben ist. Wir müssen es fünfmal tun, zunächst für alle im Krieg Gestorbenen, dann sagt sie: »Für meinen Sohn, meinen geliebten Sohn, einen Helden des Kampfes gegen die Faschisten.«

Das Schicksal der Kinder

Die Ärztin sorgt dafür, dass wir für die Nacht in einem Krankenhaus untergebracht werden. Dort werden wir von Julia, einer anderen Ärztin, empfangen, die uns behandelt, als wären wir ihre Kinder, obwohl wir etwa so alt sind wie sie. Das Krankenhaus ist groß und äußerst sauber. Julia warnt uns, dass der Lärm des Artilleriefeuers uns vielleicht nicht schlafen lassen werde, aber zum Glück ist es eine ruhige Nacht. Am nächsten Morgen wachen wir mit der Nachricht auf, dass eine Schule bombardiert worden ist. Am Ort des Angriffs können wir die große Zerstörung bestätigen, offenbar infolge des Einschlags einer Granate. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt der Attacke um 7 Uhr morgens keine Kinder in der Schule.

Auch in einem Wohngebiet in der Nähe war vor wenigen Tagen eine ähnliche Granate eingeschlagen. Dabei wurde ein Gebäude getroffen, mehrere Familien kamen ums Leben, ihre Leichen wurden unter den Trümmern verschüttet. Wir sprechen mit einer jungen Frau, die die Rettungsarbeiten beobachtet. Sie erzählt uns, sie habe früher dort gewohnt und warte nun darauf, dass die Leiche ihrer Mutter geborgen wird. Neben dem Wohngebäude befindet sich eine weitere Schule, ein Spielplatz liegt nur rund 20 Meter vom Einschlagsort der Granate entfernt.