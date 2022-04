Union will Lieferungen von Waffen ausweiten

Berlin. Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag fordert eine Ausweitung deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine. Der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei bezeichnete die deutsche Rolle bei diesem Thema am Dienstag in Berlin als »blamabel«. Die Bundesrepublik liefere weniger als kleinere EU-Länder. Der CDU-Politiker griff insbesondere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) an: »Sie macht das absolut schlecht und unzureichend.« Die USA hätten in den vergangenen Wochen Waffen im Wert von etwa einer Milliarde Euro geliefert, Großbritannien im Wert von 500 Millionen, Deutschland im Wert von 80 Millionen. Frei nannte das »beschämend«. (dpa/jW)