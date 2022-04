Shanghai rüstet gegen Corona

Aly Song/REUTERS Testung in Shanghai am Montag

Die chinesische Hafenmetropole Shanghai trifft weitere Vorkehrungen zur Eindämmung der neuesten Coronawelle. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag meldete, wurden rund 47.700 Betten in einer Reihe von neu errichteten provisorischen Krankenhäusern aufgestellt, weitere 30.000 würden vorbereitet. Insgesamt wurden 62 temporäre Quarantänestationen in Hotels, Stadien, Ausstellungszentren und Schulungszentren eingerichtet, wie Gu Honghui, der stellvertretende Generalsekretär der Stadtverwaltung, erklärte. Die Behörden würden unter Hochdruck arbeiten, um die Lage zu analysieren und Entscheidungen über das weitere Vorgehen zu treffen.

Shanghai hatte am Montag über 24 Millionen Bewohner testen lassen. Die Auswertung wird einige Tage in Anspruch nehmen, hieß es, erst im Anschluss solle über neue Kontrollmaßnahmen entschieden werden. Demgemäß werden die bereits über einige Bezirke verhängten Ausgangssperren verlängert.

Am Montag waren 13.354 neue bestätigte und asymptomatische Covid-19-Fälle gemeldet worden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der lokalen Fälle in der Stadt seit März auf über 73.000. Die Gesundheitskommission in Beijing meldete am Montag für die Volksrepublik insgesamt über 16.000 neue Fälle, das ist der höchste Anstieg seit zwei Jahren.

Im größten provisorischen Krankenhaus in der Hafenmetropole können laut Stadtverwaltung fast 15.000 Infizierte aufgenommen werden. Es ist im New International Expo Center untergebracht, insgesamt 2.218 medizinische Mitarbeiter sind darin stationiert. Nach der Kritik an der Trennung von Eltern und ihrer Kinder im Falle einer Infektion gibt es seit Montag abend auch die erste Eltern-Kind-Quarantänezone der Stadt.

Laut einem Bericht der Tageszeitung Global Times werden seit Montag über 38.000 medizinische Kräfte aus dem ganzen Land in Shanghai eingesetzt. Das ist die größte Mobilisierung in China seit in Wuhan vor mehr als zwei Jahren die ersten Fälle öffentlich wurden. Zusätzlich hat das chinesische Militär rund 2.000 medizinische Mitarbeiter verlegt.