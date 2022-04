Sebastian Castaneda/REUTERS

Die peruanische Regierung hat nach Protesten gegen die hohen Treibstoffpreise eine Ausgangssperre in der Hauptstadt Lima und der benachbarten Hafenstadt Callao verhängt. Die Maßnahme trete am Dienstag morgen in Kraft und ende um Mitternacht, hatte Präsident Pedro Castillo am Montag abend (Ortszeit) in einer TV-Ansprache gesagt. Der Anstieg der Spritpreise, die Erhöhung der Mautgebühren sowie die hohen Kosten für Lebensmittel hatten zuvor zu Protesten geführt. Am Montag hatten Demonstrierende unter anderem in Lima Straßen blockiert (siehe Bild). (AFP/jW)