Niederlande: Zugverkehr nach Totalausfall

Amsterdam. Nachdem der Zugverkehr in den Niederlanden am Wochenende zeitweise komplett zusammengebrochen war, zeigte er sich zum Wochenbeginn »fast wieder normal«, wie das staatliche Bahnunternehmen NS am Montag morgen mitteilte. Der Zugverkehr war am Sonntag im ganzen Land wegen einer Systemstörung weitgehend zusammengebrochen. Laut Medienberichten waren Tausende Reisende betroffen, nachdem ein für die Sicherheit des Schienenverkehrs relevantes System morgens gegen zehn Uhr ausgefallen war. Die Störung wirkte sich zeitweise auch auf den Fernverkehr in der Bundesrepublik aus, wobei es am Sonntag nachmittag zeitweise zu erheblichen Problemen gekommen war. (dpa/jW)