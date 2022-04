Düstere Aussichten

REUTERS/Stephane Mahe Obwohl Macrons Bilanz für die Lohnabhängigen des Landes katastrophal ausfällt, gilt sein Sieg am kommenden Sonntag und im zweiten Wahlgang am 24. April als so gut wie sicher

Klimakrise, zunehmende Verarmung der Bevölkerung, Coronapandemie und jetzt der Ukraine-Krieg – seit seinem Amtsantritt vor fünf Jahren kann Frankreichs Präsident Emmanuel Macron keinen einzigen Erfolg im Kampf gegen die großen Umwälzungen vorweisen, mit denen sein Land und die Welt konfrontiert sind. Im Gegenteil, seine Politik hat die Krisen noch zusätzlich verschärft. Die Bilanz: Paris hat seine Klimaziele nach unten korrigiert, die Kluft zwischen Armen und Reichen hat sich in Frankreich weiter vergrößert, seit 2017 wurden knapp 18.000 Betten in Krankenhäusern abgebaut – ein Trend, der trotz Ausbruchs der Coronapandemie Anfang 2020 weiter anhält –, und aus der zu Beginn des Mandats versprochenen Annäherung an Russland und Wladimir Putin wurde eine gegen Moskau gerichtete Hochrüstung. Macron, der der NATO 2019 noch den »Hirntod« bescheinigte, hat sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs nun doch uneingeschränkt auf die Seite des von Washington geführten Kriegsbündnisses geschlagen.

Obwohl Macrons Bilanz für die Lohnabhängigen des Landes katastrophal ausfällt, gilt sein Sieg am kommenden Sonntag und im zweiten Wahlgang am 24. April als so gut wie sicher. Entsprechend ließ er sich am Sonnabend bei seiner einzigen großen Wahlkampfveranstaltung von seinen Fans in Paris feiern. Die Gründe für Macrons Optimismus liegen auf der Hand. Die extreme Rechte ist zwar so stark wie nie, doch in zwei – zumindest für den Moment – unversöhnliche Lager geteilt: Auf der einen Seite wirbt die Führerin des faschistischen Rassemblement National, Marine Le Pen, für einen »sozialeren« Kapitalismus, der um das Industriekapital gruppiert ist. Auf der anderen Seite vertritt der rassistische Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour aggressiv die Interessen des Finanzkapitals. Auch die Linke ist gespalten, weil sie sich in Sachen Rentenalter, Atomausstieg und nicht zuletzt beim NATO-Austritt nicht einig ist. Selbst wenn Jean-Luc Mélenchon in die Stichwahl käme, was nicht auszuschließen ist, würden Grüne und Sozialdemokraten wahrscheinlich dazu aufrufen, Macron zu wählen. Eine Niederlage von Macron gegen Mélenchon wäre nur dann möglich, wenn es zu einer enormen Mobilisierung der Nichtwähler käme.

Ein solches Szenario ist wünschenswert. Denn das, was Macron im Falle einer neuen Amtszeit angekündigt hat, würde zu einer weiteren und noch stärkeren Verarmung großer Teile der Bevölkerung führen. Nicht nur will der Präsident die im ersten Versuch noch von den Gelbwesten verhinderte »Rentenreform« wieder anpacken und das Rentenalter von 62 auf 65 Jahre erhöhen. Macron plant auch die Sozialhilfe RSA an »15 bis 20 Stunden Arbeit pro Woche« zu knüpfen und dem Kapital so billige Arbeitskräfte für die Jobs zu bieten, wo sonst eine Lohnerhöhung notwendig wäre. Eine zweite Amtsperiode des »Président des riches« würde noch verheerender sein als seine erste.