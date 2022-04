Neuer Chef bei Spaniens Konservativen

Madrid. Spanien hat einen neuen Oppositionsführer: Alberto Núñez Feijóo ist am Samstag zum Chef der konservativen Volkspartei (PP) gewählt worden. Auf einem außerordentlichen Parteitag in Sevilla stimmten 98,35 Prozent der wahlberechtigten PP-Mitglieder für den 60jährigen, der keine Gegenkandidaten hatte. Núñez Feijóo wird Nachfolger des erfolglosen Pablo Casado, der in Sevilla seinen Rücktritt von der Politik bekanntgab. (dpa/jW)