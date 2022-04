China entdeckt neuen Omikron-Subtyp

Shanghai. China hat am Sonntag mehr als 13.000 Coronaneuinfektionen verzeichnet – so viele wie seit dem Höhepunkt der ersten Ansteckungswelle vor zwei Jahren nicht mehr. Das Zentrum der aktuellen Welle ist der Großraum Shanghai, die Millionenmetropole befindet sich in einem strikten Lockdown. Aus der nahegelegenen Stadt Suzhou meldeten die Behörden die Entdeckung eines neuen Omikron-Subtyps, der bislang weder in den chinesischen noch in internationalen Virusdatenbanken verzeichnet war. (AFP/jW)