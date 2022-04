USA: Algerier aus Guantanamo entlassen

Washington. Nach fast 20 Jahren außergerichtlicher Haft im exterritorialen Gefangenenlager Guantanamo haben die USA einen Algerier in seine Heimat abgeschoben. Das US-Verteidigungsministerium teilte am Samstag mit, mit der Entlassung von Sufijan Barhumi werde eine Empfehlung des zuständigen Überprüfungsgremiums umgesetzt. Das Gremium habe bereits im August 2016 festgestellt, dass Barhumis Inhaftierung »zum Schutz vor einer anhaltenden erheblichen Bedrohung der nationalen Sicherheit« der USA nicht mehr erforderlich sei. Die Überstellung sei in Abstimmung mit den algerischen Behörden erfolgt. Das Verteidigungsministerium teilte mit, damit befänden sich noch 37 Gefangene in Guantanamo. Insgesamt waren fast 800 Menschen zeitweise ohne Rechtsgrundlage in dem Gefangenenlager inhaftiert, das sich auf dem Gelände des US-Marinestützpunkts Guantanamo Bay in Kuba befindet. (dpa/jW)