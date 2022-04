»Cybersicherheit«: Bund soll führen

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will dem Bund bei der sogenannten Cybersicherheit mehr Kompetenzen geben und dafür das Grundgesetz ändern. »Wir wollen die Abwehr stärken und dabei den Bund in eine führende Rolle bringen«, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wie dpa am Sonnabend berichtete. Sie wolle noch in diesem Jahr einen entsprechenden Vorschlag machen und darüber auch schnell mit der Union sprechen. Für eine Änderung des Grundgesetzes ist im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit nötig. Faeser betonte, dabei müsse man auch über aktive Maßnahmen nachdenken, die über die Aufklärung eines Angriffs hinausgingen. (dpa/jW)