Wahlen in Serbien und Ungarn

Belgrad/Budapest. Die Serben haben am Sonntag über einen neuen Staatspräsidenten und ein neues Parlament abgestimmt. Klarer Favorit für das höchste Amt im Staat war der derzeitige Präsident Aleksandar Vucic, der eine zweite Amtszeit anstrebt. Das von seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) dominierte Parlament war erst 2020 gewählt worden. Im EU-Land Ungarn haben die Bürger am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Letzte Umfragen sahen die ultrarechte Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban einige Prozentpunkte vor dem Oppositionsbündnis »Ungarn in Einheit« in Führung liegen. (dpa/jW)