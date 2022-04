Jemen: Vereinbarte Waffenruhe gebrochen

Sanaa. Nur Stunden nach dem Beginn einer Waffenruhe im Jemen haben sich die Konfliktparteien gegenseitig einen Bruch der Vereinbarung vorgeworfen. Die Ansarollah (»Huthi«) hätten Ziele in der umkämpften Provinz Marib angegriffen, teilte die jemenitische Armee am späten Samstag abend per Twitter mit. Die den Ansarollah nahestehende Nachrichtenagentur Saba berichtete unter Berufung auf Militärkreise, die von Saudi-Arabien angeführte Kriegskoalition habe 34mal gegen die Vereinbarung verstoßen und Stellungen der Ansarollah »intensiv bombardiert«. Die zweimonatige, unter Mitwirkung der UNO ausgehandelte Waffenruhe hatte am Samstag begonnen, zeitgleich zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan. »Ab heute Abend müssen alle offensiven Militäraktionen am Boden, in der Luft und auf See aufhören«, erklärte der UN-Sondergesandte Hans Grundberg. (dpa/jW)