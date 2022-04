Sri Lanka: Proteste gegen Regierung

Colombo. Nach Protesten in der Hauptstadt Sri Lankas ist die Polizei- und Militärpräsenz auf den Straßen erhöht worden. Eine nächtliche Ausgangssperre in Colombo wurde am Freitag wieder aufgehoben. Am Vortag hatten angesichts der Wirtschaftskrise Hunderte Demonstranten versucht, das Haus des Präsidenten zu stürmen. (dpa/jW)