Japan: Neue Sanktionen gegen Nordkorea

Tokio. Japan verhängt weitere Sanktionen gegen Nordkorea. Wie die Regierung am Freitag bekanntgab, wird das Vermögen von vier in Russland ansässigen Organisationen sowie neun Personen – sechs Nordkoreanern und drei Russen – eingefroren. Sie seien an der Entwicklung des Raketen- und Atomprogramms Nordkoreas beteiligt. Pjöngjang hatte kürzlich erfolgreich eine neuartige Interkontinentalrakete getestet. (dpa/jW)