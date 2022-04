Weltstrafgericht eröffnet Büro in Venezuela

Caracas. Rund fünf Monate nach der Entscheidung, offizielle Ermittlungen zu Verbrechen gegen die Menschheit in Venezuela einzuleiten, will der Internationale Strafgerichtshof ein Büro in der venezolanischen Hauptstadt Caracas einrichten. Dies geht aus einer Mitteilung des Weltstrafgerichts von Donnerstag (Ortszeit) zum Abschluss eines Besuchs von Chefankläger Karim Khan in Venezuela hervor. Caracas hatte dem Gericht seine Unterstützung bei der Arbeit zugesichert. (dpa/jW)