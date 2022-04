USA: Mehrheit für Amazon-Gewerkschaft

New York. Bei Amazon in New York zeichnet sich eine Mehrheit für die erste Arbeitnehmervertretung in der 28jährigen Firmengeschichte des weltgrößten Onlinehändlers ab. Nach Auszählung von fast 2.700 Wahlzetteln hätten 57 Prozent der Mitarbeiter des Logistikzentrums für die erste Gewerkschaft an einem US-Standort gestimmt, geht aus einer Reuters-Zählung in der Nacht zu Freitag hervor. »Bis zu diesem Punkt zu kommen ist bereits Geschichte«, sagte Gewerkschafter Christian Smalls. (Reuters/jW)