Ukraine setzt Konzerne in BRD unter Druck

Düsseldorf. Der ukrainische Staat versucht nach wie vor, medialen Druck auf Konzerne auszuüben, die ihre Geschäfte mit Russland weiter fortsetzen. Der Wirtschaftsberater des Präsidenten, Alexander Rodnyansky, hat in diesem Zusammenhang drei deutsche Unternehmen aufgefordert, ihre Tätigkeit in Russland zu beenden. »Es wäre wichtig, dass alle Konzerne ihr Geschäft mit Russland einstellen, also auch Metro, Bayer und Henkel«, sagte Rodnyansky der Rheinischen Post am Freitag. (dpa/jW)