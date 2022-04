Australien sagt Ukraine Panzerfahrzeuge zu

Canberra. Nach der Ansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij an das australische Parlament hat Premierminister Scott Morrison Kiew die Lieferung weiterer militärischer Ausrüstung zugesagt. Selenskij hatte am Donnerstag speziell um »Bushmaster«-Panzerfahrzeuge gebeten, wie sie die australische Armee benutzt. Morrison erklärte am Freitag, Australien werde der Bitte nachkommen. Die Gesamtsumme der australischen Militärunterstützung für Kiew beläuft sich nun auf 116 Millionen australische Dollar (78 Millionen Euro). (dpa/jW)