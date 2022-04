Palästinenser von Soldaten erschossen

Ramallah. Bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein Mann getötet worden. Dem 29jährigen sei in Hebron in den Kopf geschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Freitag mit. Die Armee äußerte sich zunächst nicht dazu. Vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan am Wochenende waren israelische Einsatzkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Seit Anfang vergangener Woche sind in Israel bei einer Anschlagsserie elf Menschen getötet wurden. Am Donnerstag wurden drei Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet – zwei bei einem israelischen Militäreinsatz und einer bei seinem eigenen Angriff. Im Westjordanland waren für Freitag Proteste angekündigt. (dpa/jW)