EU: Kuba soll »politische Gefangene« freilassen

Brüssel. Die Europäische Union hat Kuba zur Freilassung von inhaftierten Demonstranten aufgefordert. Mit großer Sorge verfolge die EU, dass »unverhältnismäßige Haftstrafen« gegen Beteiligte an Protesten im vergangenen Juli verhängt würden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in einer Erklärung am Mittwoch abend. Er forderte Kuba dazu auf, die »politischen Gefangenen« freizulassen. Im März hatte der Oberste Gerichtshof Kubas darüber informiert, dass 127 Straftäter im Zusammenhang mit den gewalttätigen Ausschreitungen vom 11. und 12. Juli 2021 verurteilt wurden. (dpa/jW)