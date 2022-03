Seoul: Erneuerung von Einsatzplänen mit USA

Seoul. Die USA und Südkorea haben den nächsten Schritt zur Erneuerung ihrer militärischen Einsatzpläne für den Fall eines Kriegs mit Nordkorea gemacht. US-Generalstabschef Mark Milley und sein südkoreanischer Kollege Won In Choul unterzeichneten dazu in Hawaii eine »strategische Planungsweisung«, wie der Generalstab Südkoreas am Donnerstag mitteilte. Eine Aktualisierung der Einsatzpläne war bereits im Dezember beschlossen worden. (dpa/jW)