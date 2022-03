Tunesien: Präsident löst Parlament auf

Tunis. Tunesiens Präsident Kaïs Saïed hat das bereits seit acht Monaten suspendierte Parlament aufgelöst. Der Staatschef verkündete am Mittwoch abend in einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates, dass das Parlament einen »Putschversuch« gestartet habe und die Abgeordneten »strafrechtlich verfolgt« würden. Diese hatten zuvor in einer Onlinesitzung für die Rücknahme der von Saïed angeordneten Maßnahmen gestimmt. (AFP/jW)