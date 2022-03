Straftaten gegen Russen und Ukrainer

Berlin. Das Landeskriminalamt Berlin hat in der Bundeshauptstadt seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 139 Straftaten im Zusammenhang mit dem Krieg erfasst. Das ergab die Antwort des Senats auf eine schriftliche Frage des Linke-Abgeordneten Ferat Kocak, die dieser am Mittwoch öffentlichmachte. Es handele sich um 64 Vorfälle mit antirussischem, 15 mit antiukrainischem und 21 mit antibelarussischem Bezug, in der Mehrzahl Sachbeschädigungen, Beleidigungen und Bedrohungen. In 97 Fällen wurde Strafanzeige erstattet. (jW)