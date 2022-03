Waffenfunde bei mutmaßlichen Saboteuren

Neumarkt in der Oberpfalz. Bei der Razzia in der Oberpfalz gegen sechs Männer, die mutmaßlich die Stromversorgung in ganz Deutschland sabotieren wollten, sind am Mittwoch mehr als 70 Schusswaffen sichergestellt worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Den Großteil sollen die Männer laut BR24 legal besessen haben. Zusätzlich stellte die Polizei mehrere zehntausend Schuss Munition sicher. Die Verdächtige im Alter von 34 bis 59 Jahren sollen Anschläge auf Freileitungsmasten von großen Stromtrassen geplant haben. Mögliche Verbindungen in die »Reichsbürger«-Szene würden geprüft, so die Polizei. (dpa/jW)