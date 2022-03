Weitere Sanktionen gegen Russland geplant

Berlin. Die Bundesrepublik plant offenbar weitere Sanktionen gegen Russland. Das letzte Sanktionspaket solle nicht das letzte gewesen sein, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit dem französischen Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire. Die Ministerkollegen hätten sich über weitere Sanktionen gegen Russland unterhalten und dabei einige Punkte identifiziert.

Im Streit um Gaslieferungen aus Russland sei man »auf alles, was Putin entscheidet, gut vorbereitet«, so Habeck. Bezüglich der Ankündigung des russischen Präsidenten, nur noch Rubel als Zahlungsmittel für Gaslieferungen zu akzeptieren, erklärte Habeck, es sei »wichtig, dass die Verträge eingehalten werden«. Man wolle nicht das Signal geben, man lasse sich »von Putin erpressen«, so der Wirtschaftsminister. (AFP/dpa/jW)