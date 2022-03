Industrie fordert staatliche Krisenhilfen

Berlin. Die deutsche Industrie fordert wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine staatliche Hilfen. Die Bundesregierung müsse die wirtschaftliche Stärke der Unternehmen bewahren und ihnen helfen, die Krise abzufedern, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands BDI, Joachim Lang, am Mittwoch. »Die deutsche Industrie sieht die Gefahr, dass Unternehmen wegen der Energiepreise oder aufgrund eines russischen Exportstopps von Energierohstoffen in existentielle Schwierigkeiten geraten.« (dpa/jW)