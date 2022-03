Wien: Strategische Partnerschaft mit Israel

Tel Aviv. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hat bei einem Besuch in Jerusalem eine strategische Partnerschaft seines Landes mit Israel angekündigt. »Wir wollen unsere Beziehungen weiterentwickeln und stärken«, sagte der ÖVP-Politiker am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen Jair Lapid. Die strategische Partnerschaft werde bei einem Besuch von Österreichs Kanzler Karl Nehammer unterzeichnet werden. Wann Nehammer Israel besuchen will, war zunächst unklar. (dpa/jW)