Razzia in Bayern wegen Sabotageplänen

Regensburg. Im bayerischen Landkreis Neumarkt hat die Polizei am Mittwoch wegen »Hinweisen auf mögliche Vorbereitungen zu Sabotagehandlungen an kritischer Infrastruktur« mehrere Wohnungen und Gebäude durchsucht. Die Razzien richteten sich gegen sechs Deutsche, wie die Polizei in Regensburg mitteilte. 290 Beamte seien im Einsatz gewesen. Spezialeinheiten aus Bayern und Baden-Württemberg seien beteiligt gewesen, weil ein Teil der Männer legal Schusswaffen besitze, hieß es weiter. Bei dem Einsatz seien teils illegale Schusswaffen sowie Laptops und Mobiltelefone beschlagnahmt worden. (AFP/jW)