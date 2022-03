Moskau: Zahlungen in Rubel für andere Rohstoffe

Moskau. Nach dem angekündigten Übergang zu Zahlungen in Rubel für russisches Gas denkt Moskau nun über eine Ausweitung der Praxis auf den Export von anderen Rohstoffen und Waren nach. Kremlsprecher Dmitri Peskow begrüßte eine solche Initiative von Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin, der vorschlug, auch Öl und weitere Rohstoffe in Rubel begleichen zu lassen. Die Verwendung der nationalen Währung sei unausweichlich, meinte Peskow am Mittwoch. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte erklärt, dass wegen der Sanktionen des Westens und des Einfrierens staatlicher Reserven für Moskau Euro und US-Dollar keinen Wert mehr hätten. Es wird erwartet, dass Putin an diesem Donnerstag bei einem Treffen mit Vertretern des Gasriesen Gasprom und der russischen Zentralbank erklärt, ab wann genau westliche Kunden in Rubel bezahlen sollen. (dpa/jW)