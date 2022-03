Thüringen: Polizei bricht Neonaziaufmarsch ab

Gera. Gegen einen Aufmarsch der Neonazi-Kleinpartei »Neue Stärke« haben am Sonnabend in Gera nach Polizeiangaben etwa 300 Menschen protestiert. Der rechte Aufzug wurde demnach wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz abgebrochen. Der Anmelder wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er den Aufzug fortsetzen wollte. (dpa/jW)